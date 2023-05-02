Астамбовский Ион Файвелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Астамбовский
- Имя
- Ион
- Отчество
- Файвелев
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44979. АСТАМБОВСКІЙ, ІОНЪ ФАЙВЕлевъ. Мщ. г. Тулы, 22 л.; — М. С. 1 уч. Ачинск. у., 5 и 6 п. 170 и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 21 Мая 905.
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