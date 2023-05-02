Худанайтов Эльбузар Худанайтов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Худанайтов
- Имя
- Эльбузар
- Отчество
- Худанайтов
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140911. ХУДАНАЙТОВЪ, ЭЛЬБУЗАРЪ Худанайтовъ. Мщ. г. Грознаго, 28 л.; — М. С. 3 уч. Грознен. окр. 3 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 18 Окт. 909. | 906 66988 169 М.
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