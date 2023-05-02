Худанайтов Эльбузар Худанайтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуданайтов Эльбузар Худанайтов

Худанайтов Эльбузар Худанайтов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Худанайтов
Имя
Эльбузар
Отчество
Худанайтов
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
Источник
Скан
Оригинальная запись
140911. ХУДАНАЙТОВЪ, ЭЛЬБУЗАРЪ Худанайтовъ. Мщ. г. Грознаго, 28 л.; — М. С. 3 уч. Грознен. окр. 3 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 18 Окт. 909. | 906 66988 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close