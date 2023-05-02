Черников Егор Фатеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черников
- Имя
- Егор
- Отчество
- Фатеев
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141167. ЧЕРНИКОВЪ, ЕГОРЪ ФАТѢЕВЪ. К. Борисоглѣбск. у., в. и с. Шапкина, 40 л.; — Воронеж. О. С. 17 Сент. 909, 134, 135, 1641 и 1654 У., арест. отд. 5 л. Исп. 23 Окт. 909.
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