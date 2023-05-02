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Савин Илья Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савин
Имя
Илья
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
28419. САВИН, ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ, 42 л. Гр. Чембарск. у., Тарховск. в., с. Волчкова; — Р. Т. г. Пензы. Взяточнич., лиш. св. 20 л. Исп. 20 сент. 920.

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