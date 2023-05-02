Химченко Иосиф Мокеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Химченко
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Мокеев
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140796. ХИМЧЕНКО, ІОСИФЪ МОКѢЕВЪ (Марковъ). К. изъ сс. Тарск. у., Логиновск. в., с. Евгащинскаго, 41 г., рд. Глухов. у., Ямпольск. в., на х. Шкирмановскомъ; — М. С. 4 уч. Тарск. у., 169 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 18364, тюр. 9 м. Исп. 4 Іюля 909. | 902 102588 172 М. | 97 98514 1655 У. | 94 37079 170¹ М.
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