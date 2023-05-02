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Орловский Николай

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орловский
Имя
Николай
Дата исполнения приговора
13 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
43743. ОРЛОВСКІЙ, НИКОЛАЙ (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ к. Остроленкск. у., гм. Ржекунь, д. Поминъ, 25 л., рд. т. же у., гм. Дылево, въ д. Швендровый-Мостъ; — Ломжинск. О. С. 114, 134, 135, 2 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Марта 907. | 905 6474 1647 У. | 99 43120 1655 У. | 903 65411 1655 У. | 98 8989 169 М. | 902 6304 1647 У.

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