Орловский Николай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орловский
- Имя
- Николай
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43743. ОРЛОВСКІЙ, НИКОЛАЙ (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ к. Остроленкск. у., гм. Ржекунь, д. Поминъ, 25 л., рд. т. же у., гм. Дылево, въ д. Швендровый-Мостъ; — Ломжинск. О. С. 114, 134, 135, 2 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Марта 907. | 905 6474 1647 У. | 99 43120 1655 У. | 903 65411 1655 У. | 98 8989 169 М. | 902 6304 1647 У.
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