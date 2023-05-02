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Пономарев Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарев
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
26 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 285
Источник
Скан
Оригинальная запись
10543. Пономарев Иван Петрович, 20 л., Ново-Сибирск. окр., Гутовск. р., д. Кусковой. Сибирский Крайсуд. Ст. 1 ч. 169, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 26 июня 926.

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