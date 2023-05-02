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Горохов Андрей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горохов
Имя
Андрей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
19 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1726. Горохов Андрей Федорович, 25 л., Смоленск. у., Бохотск. в., д. Жуково. Смоленск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 10 л., и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/ѴІІІ—26.

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