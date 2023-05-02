— Михаил Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 529
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14869. ПАВЛОВЪ, МИХАИЛЪ (безъ фам.). Лиш. ос. пр. изъ к. Великолуцк. у., Дуневск. в., д. Митькова, 38 л.; — Великолуцк. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 21 Іюня 908. | 905 69658 1655 У. | 902 6391 170 М. | 903 34710 170 М. | 99 84281 1701 М. | 902 99999 177 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.