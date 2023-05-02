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Пономарев Тарас Лукич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарев
Имя
Тарас
Отчество
Лукич
Дата исполнения приговора
26 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
27846. ПОНОМАРЕВ, ТАРАС ЛУКИЧ, 65 л. Гр. Ирбитск. у., Покровск. в. и с.; — Н. С. 3 уч. Ирбитск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 3 м. Исп. 26 дек. 920.

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