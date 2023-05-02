Грошев Федор Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грошев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18186. ГРОШЕВЪ, ФЕДОРЪ НИКОЛАЕВЪ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Нижегород. г., Ардатов. у., в. и с. Стексова; — Троицк. О. С., 10 Дек. 910, 152, 1 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 10 Янв. 911. | 908 140716 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 102622. | 904 78154 169 М. | 98 28816 169 М. | 99 47041 170 М.
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