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Селиванов Тимофей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селиванов
Имя
Тимофей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
26 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 314
Источник
Скан
Оригинальная запись
11610. Селиванов Тимофей Васильевич, 19 л., Донск. окр., Новочеркасск. р., ст-цы Арчинской. Н. С. 9 уч. Владивостокск. окр. Ст. 2 ч. 157, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 26 июля 926.

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