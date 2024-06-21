Халиуллин Аглиулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Халиуллин
- Имя
- Аглиулла
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140701. ХАЛІУЛЛИНЪ, АГЛІУЛЛА. К. Бирск. у., Кубіязовск. в., д. Кигазъ, 28 л.; — Уфим. О. С. 1 Сент. 909, 13, 2 и 3 ч. 1609 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 16 Окт. 909.
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