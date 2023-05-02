Абас-Оглы Машади Муртуза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбас-Оглы Машади Муртуза

Абас-Оглы Машади Муртуза

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абас-Оглы
Имя
Машади Муртуза
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
44620. АБАСЪ-ОГЛЫ, МАШАДИ МУРтуза. Перс.-подд., 18 л., рд. въ Персіи; — М. С. Петровск. Мир. отд., Дагестан. обл., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 9 Дек. 904.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close