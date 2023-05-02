Щавинский Евгений Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩавинский Евгений Демьянович

Щавинский Евгений Демьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щавинский
Имя
Евгений
Отчество
Демьянович
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 383
Источник
Скан
Оригинальная запись
13271. ЩАВИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ, 27 л., Киевск. г., Бердичевск. окр., г. Липовецка. В. Т. 22 стр. див. Ст. 116, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 8/ХІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close