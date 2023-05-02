Антонов Александр Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 265. АНТОНОВ, АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ. Гр. Рязанск. г., Орефеонск. в., д. Тушкарена; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Мошеннич., лиш, св. 1 г. Исп. 21 янв. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.