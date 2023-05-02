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Шкляев Михаил Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шкляев
Имя
Михаил
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 376
Источник
Скан
Оригинальная запись
13031. ШКЛЯЕВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, 17 л., Вотск. обл., Глазовск. у. и в., д. Верхней-Убыты. Н. С. 1 уч. Глазовск. у. Ст. 150, лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 25/ѴХ—26.

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