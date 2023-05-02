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Хачатуров Мекиртич Аветов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хачатуров
Имя
Мекиртич
Отчество
Аветов
Дата исполнения приговора
11 март 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
Источник
Скан
Оригинальная запись
140770. ХАЧАТУРОВЪ, МЕКИРТИЧЪ Аветовъ. Мщ. г. Александрополя, 18 л.; — Завѣдыв. Бакин. Уѣздно-Гор. Мир. уч., 169 и 171 М., тюр. 1 м. Исп. 11 Марта 908.

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