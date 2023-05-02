Потехин Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотехин Григорий Яковлевич

Потехин Григорий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Потехин
Имя
Григорий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
06 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 289
Источник
Скан
Оригинальная запись
10707. Потехин Григорий Яковлевич, 30 л., Устюженск. у., Володарск. в. Н. С. 5 уч. Устюженск. у. Ст. 1 ч. 114, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 6 июня 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.