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Федорова Варвара Михайлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федорова
Имя
Варвара
Отчество
Михайлова
Дата исполнения приговора
03 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
Источник
Скан
Оригинальная запись
140427. ФЕДОРОВА, ВАРВАРА МИХАЙЛОВА. Мщ г. Москвы, 37 л.; — Москов. О. С., 4 п. 134, 135 и 3 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 3 Авг. 909.

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