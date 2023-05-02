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Кудрявцев Лавр Арсеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявцев
Имя
Лавр
Отчество
Арсеньевич
Дата исполнения приговора
24 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
25555. КУДРЯВЦЕВ, ЛАВР АРСЕНЬЕВИЧ, 31 г. Чухломск. у., Просековск. в., д. Шарапово; — Н. С. Рогожск. уч. г. Москвы. Спекуляции, пр. р. 1 г. Исп. 24 марта 920.

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