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Эмелин Григорий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Эмелин
Имя
Григорий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
14 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
8414. ЭМЕЛИН, ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, 26 л. Гр. Симбирск. у., Тушаниковск. в., д. Тушне; - Астраханск. Ревтриб. Распростран. провокац. слухов, лиш. св. 1 г. Исп. 14 июля 919.

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