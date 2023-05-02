Фоменко Евмений Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фоменко
- Имя
- Евмений
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140593. ФОМЕНКО, ЕВМЕНІЙ СТЕПАНОВЪ. К. Черкасск. у., Смѣлянск. в., с. Константиновки, 42 л.; — Черкасск. С. М. С. Кіевск. г. 21 Сент. 909, 169, 2 п. 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 7 Окт. 909.
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