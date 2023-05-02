Цыбенко Андрей Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыбенко
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141014. ЦЫБЕНКО, АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Бахмутск. у., Григорьевск. в., с. Александровки, 33 л.; — Харьков. С. П. 13 Авг. 909, 134, 135, 1 ч. 987¹ 3 ч. 1655, 5 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 20 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.