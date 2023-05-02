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Цыбенко Андрей Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыбенко
Имя
Андрей
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
Источник
Скан
Оригинальная запись
141014. ЦЫБЕНКО, АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Бахмутск. у., Григорьевск. в., с. Александровки, 33 л.; — Харьков. С. П. 13 Авг. 909, 134, 135, 1 ч. 987¹ 3 ч. 1655, 5 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 20 Окт. 909.

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