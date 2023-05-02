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Самбуллов Василий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самбуллов
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
21 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
28484. САМБУЛЛОВ, ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 24 л. Гр. г. Наровчат; — Р. Т. г. Астрахани. Превыш. власти, пр. р. 5 л. Исп. 21 апр. 920.

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