Чумичев Степан Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чумичев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141336. ЧУМИЧЕВЪ, СТЕПАНЪ ПАВЛОВЪ. К. Старооскольск. у., Вазовск. в., д. Соргѣевки, 22 л.; — Харьков. О. С. 27 Мая 909, 134, 135, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 13 Окт. 909.
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