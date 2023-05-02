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Альтшиллер Шулим-Давид Соломонов-Шлемов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Альтшиллер
Имя
Шулим-Давид
Отчество
Соломонов-Шлемов
Дата исполнения приговора
18 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44840. АЛЬТШИЛЛЕРЪ, ШУЛИМЪ-ДАвидъ Соломоновъ-Шлемовъ (онъ же Алтшулеръ). Лиш. ос. пр., сн. австр. подд., 25 л., рд. въ г. Одессѣ; — Чернигов. О. С. (въ 5 р.), 3 п. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 18 Мая 905. | 902 103811 1655 У. | 95 36949 169 М. | 97 46677 1651 У. | 95 176 169 М.

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