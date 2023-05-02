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Хорев Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хорев
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
7854. ХОРЕВ, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 42 л., Гр. Грязовецк. у., Ведерковск. в., д. Бордакова,; Н. С. 3 уч. Грязовецк. у., Убийство, лиш. св. 1 г., по амнист. 6 нояб. 919 г. от нак. освоб.

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