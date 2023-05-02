Шумятов Александр Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шумятов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 343
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47030. ШУМЯТОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Дмитріевъ. Мщ. г. Царскаго Села, 20 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 134, 135, 140, 152 и 4 ч. 1643 У., тюр. 2 г. Исп. 1 Марта 907. | 906 8607 1655 У. | 903 9633 172 М. | 904 19639 16.15 У. | 901 16860 169 М.
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