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Чаговец Просковья Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чаговец
Имя
Просковья
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
7944. ЧАГОВЕЦ, ПРОСКОВЬЯ ПЕТРОВНА, 34 л., Гр. Богодуховск. у., Полково-Никитовск. в., с. Городского,; Н. С. 4 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда, Избиение детей, лиш. св. 2 г., Исп. 2 окт. 919

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