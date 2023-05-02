Рыбалкин Константин Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыбалкин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98229. РЫБАЛКИНЪ, КОНСТАНТИНЪ Тимофеева, 29 л. К. Баталпашин. отд., с. Богуславскаго; — Армавирск. С. М. С., 15 Февр. 910, 1111 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 6 Іюня 911.
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