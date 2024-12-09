Заборин Гордей Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заборин
- Имя
- Гордей
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38457. ЗАБОРИНЪ, ГОРДѢЙ ДАНИЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Семенов. у., Богоявленск. в., д. Пустыни, 49 л.; — Нижегород. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 5 Февр. 909. | 906 10942 1654 У. | 97 9961 179 М. | 902 43580 1654¹ У. | 92 110130 1655 У. | 98 6621 169 М.
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