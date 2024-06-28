Бакалов Ефим Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакалов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45063. БАКАЛОВЪ, ЕФИМЪ ФЕДОРОВЪ (онъ же Боколовъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Клинск. у., Соголевск. в., с. Мякинина, 27 л.; — Тверск. О. С. (въ 5 р.), 2 ч. 1655 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 5 Мая 905. | 904 662 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 45851. | 99 89464 1647 У. | 98 27915 172 М. | 97 74871 169 М.
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