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Агафонова Анна Кузьминична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агафонова
Имя
Анна
Отчество
Кузьминична
Дата исполнения приговора
01 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
12616. АГАФОНОВА, АННА КУЗЬМИНИЧНА, 49 л. Гр. Екатеринбургск. у., Н.-Уфалейск. в. и д.; — Н. С. 4 уч. Екатеринбургск. у. Кумышковар., лиш. св. 2 г., по амн. замен. пр. р. 2 м. Исп. 1 июня 920.

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