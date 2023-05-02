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Ухов Федор Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ухов
Имя
Федор
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
Источник
Скан
Оригинальная запись
140368. УХОВЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ. К. Мышкин. у., Галицинск. в., д. Трутнева, 23 л.; — У. Чл. О. С. по Мышкинск. у. 19 Окт. 909, 1 п. 170¹ М., тюр. 9 м. Исп. 19 Окт. 909. | 908 78545 170 М.

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