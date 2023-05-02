Заборкина Ирина Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заборкина
- Имя
- Ирина
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15049. ЗАБОРКИНА, ИРИНА ДМИТРИЕВНА, 30 л. Гр. Бердянск. у., с. Петропавловского; — Н. С. 1 уч. Екатеринодарск. отд. Покупка краден., лиш. св. 2 г., с зач. 10 д. пр. з. Исп. 10 сент. 920.
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