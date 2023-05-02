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Глаголев Михаил Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глаголев
Имя
Михаил
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
46063. ГЛАГОЛЕВЪ, МИХАИЛЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Одоева, 44 л., рд. въ с. Павшинѣ, Першинск. в., Алексинск. у.; — М. С. 2 уч. г. Тулы (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 21 Мая 905. | 903 31031 170 М

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