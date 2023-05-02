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Агапитов Яков Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агапитов
Имя
Яков
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
22 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
129294. агапитовъ, яковъ петровъ. К. Змѣиногорск. у., Устькаменогорск. в., с. Краснаго-Яра, 27 л.; — М. С. 2 уч. Змѣиногорск. у., 172 М.(кража) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 22 Іюня 909.

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