Хирьяков Александр Модестов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хирьяков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Модестов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140799. ХИРЬЯКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Модестовъ. Пот. дворян. Самарск. г., 44 л., рд. въ Перм. г.; — СПБ. С. П. 60, 1, 3 и 5 п. 1 ч. 129 Уг. У., 3 и 4 п. 1034⁴ и 1035⁵ У., крѣп. 1 г. Исп. 8 Окт. 909.
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