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Ледвицына Мария Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ледвицына
Имя
Мария
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
24 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
33083. ЛЕДВИЦЫНА, МАРІЯ ИВАНОВА. Жн. к. Зарайск. у., Бѣлоомутовск. в., 36 л., рд. Донецк. окр., ст. Мигулинской, въ х. Нагатинскомъ; — Усть-Медвѣдицк. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1652 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 12 Янв. 905 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 24 Марта 905.

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