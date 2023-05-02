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Скворцов-Жуков Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скворцов-Жуков
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
28808. СКВОРЦОВ-ЖУКОВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 18 л. Гр. Старицк. у., Микулинск. в., д. Мал.-Бесково; — Н. С. 7 р. Тверск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 12 февр. 920.

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