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Симонова Ирина Семенова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симонова
Имя
Ирина
Отчество
Семенова
Дата исполнения приговора
28 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 321
Источник
Скан
Оригинальная запись
87568. СИМОНОВА, ИРИНА СЕМЕНОВА, 46 л. К. Казан. г., Спасск. у., Пичковск. в., с. Буракова; — М. С. Туапсинск. уч., Екатеринодарск. О. С., 28 Марта 911, 169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 28 Марта 911. | 900 67109 169 М.

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