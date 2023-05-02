Берн Годель Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Берн
- Имя
- Годель
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45213. БЕРНЪ, ГОДЕЛЬ ЯКОВЛЕВЪ. Мщ. г. Калиша, 21 г.; — М. С. г. Калиша (укрыв.), 172 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Марта 905.
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