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Берн Годель Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Берн
Имя
Годель
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
10 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
45213. БЕРНЪ, ГОДЕЛЬ ЯКОВЛЕВЪ. Мщ. г. Калиша, 21 г.; — М. С. г. Калиша (укрыв.), 172 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Марта 905.

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