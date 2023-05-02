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Овсянников Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овсянников
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
13 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
27289. ОВСЯННИКОВ, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 27 л. Гр. г. Петрограда; — Р. Т. г. Петрограда. Должн. прест., лиш. св. 6 м., с зач. 1 м. и 28 д. пр. з. Исп. 13 февр. 920.

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