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Бызов Василий Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бызов
Имя
Василий
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
10 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
45534. БЫЗОВЪ, ВАСИЛІЙ ИЛЬИНЪ. К. Уфимск. у., в. и с. Дмитріевки, 27 л.; — Уфимск. У. С. (во 2 р.), 172 М. (укрыв.), тюр. 6 м. Исп. 10 Марта 905.

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