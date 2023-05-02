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Безкопыльный Павел Феоктистов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безкопыльный
Имя
Павел
Отчество
Феоктистов
Дата исполнения приговора
13 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
129968. БЕЗкопыльный, павелъ Феоктистовъ. К. Путивльск. у., Бурынск. в., д. Дечи, 17 л.; — У. Чл. О. С. по Путивльск. у., 12, 1 п. 13, 169 и 3 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 13 Сент. 909. | 909 113174 172 М., гдѣ предыдущая судим. указана ошибочно: Слѣд. читать—16 Дек. 906 г., а не 907 г.

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