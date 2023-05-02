Безкопыльный Павел Феоктистов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безкопыльный
- Имя
- Павел
- Отчество
- Феоктистов
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129968. БЕЗкопыльный, павелъ Феоктистовъ. К. Путивльск. у., Бурынск. в., д. Дечи, 17 л.; — У. Чл. О. С. по Путивльск. у., 12, 1 п. 13, 169 и 3 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 13 Сент. 909. | 909 113174 172 М., гдѣ предыдущая судим. указана ошибочно: Слѣд. читать—16 Дек. 906 г., а не 907 г.
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