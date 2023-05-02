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Бражник Петр Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бражник
Имя
Петр
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
10 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
45409. БРАЖНИКЪ, ПЕТРЪ АНДРЕЕВЪ. К. Хорольск. у., Криворудск. в., с. Кривой-Гуды, 18 л.; — Полтавск. О. С., 140 и 1651 У., тюр. 4 м. Исп. 10 Мая 905.

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