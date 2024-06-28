Романов Илья Макаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Макаров
- Дата исполнения приговора
- 03 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44640. РОМАНОВЪ, ИЛЬЯ МАКАРОВЪ. К. Быхов. у., Городецк. в., д. Хутора, 24 л.; — Могилев. О. С., 134, 135, 149 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 3 Февр. 905 г., счит. ср. съ 9 Нояб. 904 (Вѣр.).
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