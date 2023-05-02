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Абдуллин Исмагил Юнусов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдуллин
Имя
Исмагил
Отчество
Юнусов
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
129236. Абдуллинъ, исмагилъ Юнусовъ. Каз пос. Николаевскаго, ст. Ильинской, Орск. у., 38 л.; — З. Н. 1 уч. Орск. у. 18 Марта 909, 169 и 2 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 28 Сент. 909.

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