Абдуллин Исмагил Юнусов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдуллин
- Имя
- Исмагил
- Отчество
- Юнусов
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129236. Абдуллинъ, исмагилъ Юнусовъ. Каз пос. Николаевскаго, ст. Ильинской, Орск. у., 38 л.; — З. Н. 1 уч. Орск. у. 18 Марта 909, 169 и 2 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 28 Сент. 909.
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