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Чинилова Харитинья Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чинилова
Имя
Харитинья
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8036. ЧИНИЛОВА, ХАРИТИНЬЯ МИХАЙЛОВНА, 20 л., Гр. Торопецк. у., Архипово-Некрасовск. в., д. Горней; - Н. С. 10 уч. Торопецк. у. Кража, лиш. св. 1 г. условно.

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